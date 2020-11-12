Наталья Штурм рассказала, почему замужняя Климова была в самолете Колтового

Сегодня, 16:49

Александр Зуев

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Наталья Штурм рассказала, почему замужняя Климова была в самолете Колтового

Наталья Штурм рассказала о том, почему в кабине самолета, которым управлял телеведущий Александр Колтовой, находилась сотрудница банка Наталья Климова.

Как известно, во время полета с двигателем возникли проблемы, и пилот был вынужден  посадить легкомоторный самолет. При посадке произошло возгорание воздушного судна. И пилот, и его пассажирка погибли. Заметим, что телеведущий имел удостоверение тверской летной школы.

По словам певицы Натальи Штурм, Александр был общительным человеком и часто приглашал друзей с ним полетать. Вот и Наталья Климова, которой захотелось  посмотреть вид из кабины самолета, приняла приглашение. 

По словам Штурм, между Александром и Натальей, которые отправились на самолете из Москвы в Рыбинск, не было романтических отношений. Авиакатастрофу в Подмосковье Штурм назвала  просто трагической случайностью.

Как ранее сообщалось, у Натальи Климовой осталась семья: муж - финансист Максим Климов и двое маленьких детей.

Завтра состоится церемония прощания с Александром Колтовым в большом зале Хованского крематория. Но Наталья Штурм не пойдет на траурную церемонию, так как ей будет  очень тяжело появиться там.  Она еще не решила, пойдет ли на панихиду. Наталья просто не может находиться рядом с пустым гробом. И все это понимают, ведь кремация произошла в момент аварии, сказала певица.

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