Мужем погибшей с Колтовым женщины оказался крупный финансист Максим Климов

Сегодня, 13:29

Александр Зуев

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Мужем погибшей с Колтовым женщины оказался крупный финансист Максим Климов

Супругом Натальи Климовой, погибшей спутницы телеведущего НТВ Александра Колтова, является крупнейший финансист Максим Климов. Напомним, 7 ноября возле подмосковной деревне Томилино разбился легкомоторный самолет Cessna, которым управлял Александр Колтовой. Известно, что воздушное судно вылетело с подмосковного аэродрома Мячково в Рыбинск. Вместе с пилотом на борту находилась 33-летняя Наталья Климова.

Отметим, что перед полетом самолет прошел ряд технических проверок. Также стало известно, что полет был санкционирован.

Ранее сообщалось, что Наталья была сотрудницей банка с 2006 года. Ее 47-летний муж Максим является партнером крупного инвестиционного банка Goldman Sachs. В 1999 он году окончил Кембриджский университет, где изучал экономику. В то время Климов начал сотрудничать с Goldman Sachs. Примечательно, что Максим проживает в столичном центре «Москва-Сити», как он сам заявил. По идее, Наталья с двумя детьми тоже жила там, хотя на ее странице в соцсети в графе указано, что она проживает в Великобритании. Ранее и Максим указывал в соцсетях, что живет в Лондоне, пишет ФАН.

В каких отношениях находились Климова и Колтовой, неизвестно. По некоторым данным, у них был роман, хотя есть мнение, что между ними были дружеские отношения.

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