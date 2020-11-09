СМИ рассказали о девушке, погибшей вместе с Колтовым в авиакатастрофе

7 ноября самолет под управлением телеведущего Александра Колтового направлялся в Рыбинск. Пилот подал аварийный сигнал и посадил воздушное судно в поле в Люберецком районе Московской области, но самолет загорелся. Воздушное судно было уничтожено пламенем за пять минут.

Как выяснилось, сразу после взлета загорелся двигатель. Примечательно, что перед вылетом легкомоторный самолет успешно прошел все проверки. Ранее сообщалось, что вместе с пилотом была некая Наталья Климова, хотя первоначально считалось, что на борту находилась супруга Колтового.

Недавно стало известно о таинственной спутнице телеведущего. Наталья Климова - 33-летняя выпускница РГГУ. Погибшая была замужем, воспитывала двоих детей. Однако неизвестно, какие отношения связывали Климову с ведущим передач «Звезды сошлись» и «ДНК». Знакомые погибшей рассказали, что молодая женщина была счастлива в браке и успешна в своей деятельности, а работала она в банке. После учебы в университете Наталья успела дорасти до должности заместителя директора департамента.

Известно, что по факту авиакатастрофы заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц ( по ч. 3 ст. 263 УК РФ).

В качестве причины авиакатастрофы рассматриваются ошибка пилота и техническая неисправность воздушного судна. Фрагменты сгоревшего самолета будут отправлены на экспертизу, пишет vokrug.tv .

Сейчас продолжается изучение технической документации самолета. Тела Александра и Натальи выдадут родным для погребения после следственных действий.